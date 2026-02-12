Tottenham : Wilson Odobert victime d’une rupture du ligament croisé

Wilson Odobert, l’ailier français de Tottenham âgé de 21 ans, s’est blessé lors de la défaite 1-2 contre Newcastle mardi dernier et ne pourra pas rejouer avant plusieurs mois, a indiqué le club londonien.

Les dirigeants des Spurs ont précisé qu’il souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche. Selon le communiqué du club, Odobert consultera un spécialiste la semaine prochaine avant d’être opéré, puis il entamera un programme de rééducation supervisé par l’équipe médicale du club.

Recruté comme l’un des espoirs offensifs de l’effectif, Odobert avait réalisé une saison prometteuse : 33 rencontres toutes compétitions confondues, avec deux buts et quatre passes décisives à son actif. Sa montée en puissance avait attiré l’attention des supporters et des observateurs qui voyaient en lui un élément clé du futur offensif de Tottenham.

