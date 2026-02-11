Tottenham limoge Thomas Frank après une série noire en Premier League

Battus par Newcastle et englués à la 16e place du classement, les Spurs de Tottenham ont décidé de se séparer de leur entraîneur Thomas Franck, auteur du plus faible pourcentage de victoires du club à l’ère Premier League.

Tottenham a mis fin aux fonctions de Thomas Frank après moins de huit mois sur le banc, selon les informations de Sky Sports. Cette décision intervient au lendemain de la défaite concédée à domicile face à Newcastle (1-2), un revers qui laisse les Spurs à une inquiétante 16e place de Premier League, avec seulement cinq points d’avance sur la zone rouge.

Le club du nord de Londres traverse une période noire : seulement deux victoires lors des 17 dernières journées de championnat. Arrivé avec l’ambition de relancer la dynamique, Thomas Frank quitte son poste avec un bilan de 13 succès en 38 rencontres toutes compétitions confondues.

Le technicien danois laisse également derrière lui une statistique peu flatteuse : avec un taux de victoire de 26,9 % en Premier League, il affiche le plus faible pourcentage pour un entraîneur de Tottenham depuis la création du championnat en 1992.