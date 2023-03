Tottenham: Heung-Min Son s’estime responsable du départ d’Antonio Conte

Face à la presse ce mardi, après la défaite de la Corée du Sud en amicale, Heung-min Son s’est estimé responsable du départ de son ancien entraîneur à Tottenham, Antonio Conte.

Ce mardi, la Corée du Sud a été battue par l’Uruguay en amical (2-1). Après la rencontre, la superstar de l’équipe sud-coréenne Heung Min Son s’est prononcé sur le départ d’Antonio Conte du banc de Tottenham. Et l’attaquant des Spurs s’estime responsable du licenciement du coach italien.

«Je suis vraiment désolé pour Conte en tant que joueur. J’aurais dû lui montrer une meilleure version de moi et aider davantage l’équipe, mais je n’ai pas réussi, a-t-il déploré. À cause de cela, il a finalement dû assumer la responsabilité de son départ, et je me sens responsable car je n’ai pas beaucoup aidé le club. Je suis reconnaissant de ce qu’il a fait. C’est un très bon entraîneur et il a beaucoup d’expérience. Je le soutiendrai.»

La saison dernière, Son Heung-min a été le co-meilleur buteur de la Premier League avec 23 buts, à égalité avec Mohamed Salah. Cependant, cette saison ne se déroule pas de la même manière pour l’attaquant sud-coréen, qui a du mal à trouver le chemin des filets depuis plusieurs mois (6 buts en 26 matchs).