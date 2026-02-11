Tottenham égale un mauvais record en Premier League datant de 2008

Tottenham a de nouveau cédé sur sa pelouse, s’inclinant 2-1 mardi face à Newcastle lors de la 26e journée de Premier League. Le but décisif signé Jacob Ramsey a scellé le sort de la rencontre, prolongeant une période délicate pour le club londonien.

Les joueurs de Tottenham restent ainsi sans victoire en championnat depuis le 1er janvier 2026, date d’un nul 0-0 contre Brentford. Le cumul sur les huit dernières sorties affiche quatre revers et autant de matches nuls, un bilan qui pèse lourd sur l’ambiance autour de l’équipe.

Cette série sans victoire égale une mauvaise performance remontant à 2008, époque où l’équipe avait enchaîné une période difficile qui avait coûté son poste à l’entraîneur. Après 26 journées, Tottenham se retrouve 16e du classement avec 29 points (7 victoires, 8 nuls, 11 défaites), seulement cinq unités au-dessus de la zone rouge et toujours sans succès en 2026 — une situation inquiétante pour les supporters.

Enjeux immédiats

La position au classement et la forme récente accroissent la pression sur l’effectif et le staff technique. La suite du calendrier va rapidement déterminer si des ajustements tactiques ou des changements organisationnels s’imposeront pour redresser la trajectoire. À court terme, chaque match devient une véritable bataille pour sortir de la zone de turbulence.

La nécessité de retrouver des résultats positifs se fait pressante : la marge d’erreur s’amenuise et la moindre contre-performance pourrait rapprocher le club d’une lutte pour le maintien. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour évaluer la capacité des Spurs à inverser la tendance.