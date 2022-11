Tottenham: Conte donne des nouvelles de Heung-min Son, incertain pour le Mondial 2022

Dans des propos rapportés par The Athletic, Antonio Conté s’est montré confiant quant au rétablissement de Heung-Min Son, blessé à l’orbite de l’œil contre l’OM en Ligue des champions.

Joueur vedette de la sélection sud-coréenne, Heung-min Son pourrait manquer la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). L’attaquant de Tottenham s’est blessé à l’orbite de l’œil la semaine dernière, lors de la victoire des Spurs face à l’Olympique de Marseille (2-1) en Ligue des champions. Le joueur a même été opéré et est actuellement en période de convalescence.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Rayo Vallecano - : - Real Madrid Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

Dans des propos rapportés par The Athletic, l’entraîneur des Spurs, Antonio Conte, a donné des nouvelles de Heung-Min Son. Et le technicien italien semble confiant quant aux chances de son attaquant de participer à la prochaine coupe du Monde, qui débute le 20 novembre au Qatar, avec la Corée du Sud. « Je lui ai envoyé un message hier après l’opération. Sonny était vraiment, vraiment déçu de la situation… Je suis convaincu qu’il reviendra rapidement et jouera à la Coupe du monde pour la Corée du Sud », confie Antonio Conte.

Heung-Min Son a débuté 19 matchs toutes compétitions confondues avec Tottenham cette saison, pour 5 buts, faisant de lui l’un des joueurs les plus importants de Conte. Mais il est encore plus vital pour la Corée du Sud. Son est la superstar de son équipe nationale, avec ses 35 buts en 104 apparitions. Il est donc inutile de rappeler qu’un forfait du Spurs pour le Mondial 2022 serait un gros coup dur pour les Guerriers Taeguk

Pour rappel, la Corée du Sud entame sa campagne de Coupe du monde contre l’Uruguay (24 novembre), avant d’affronter le Ghana (28 novembre) et le Portugal (2 décembre) dans le groupe H. Les hommes de Paulo Bento devront lutter pour finir dans les deux premiers de la poule, dite de la mort, et se hisser en huitièmes de finale. Et nul doute qu’ils auront besoin de Heung-min Son pour y arriver