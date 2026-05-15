Mondial 2026: la liste de l’équipe de France, avec Mbappé et Dembélé

Didier Deschamps a communiqué la liste des 26 joueurs retenus avec l’Équipe de France pour la Coupe du monde 2026, un groupe marqué par la présence de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ainsi que par plusieurs choix forts et absences notables.

Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus avec l’Équipe de France pour la Coupe du monde 2026. Sans surprise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé seront les principales têtes d’affiche offensives des Bleus pour ce tournoi mondial. Auteur de 56 buts sous le maillot tricolore, Mbappé n’est plus devancé que par Olivier Giroud au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection française. Malgré une récente blessure à la cuisse, l’attaquant du Real Madrid devrait assumer le rôle de leader offensif des Bleus.

De son côté, Dembélé arrive en pleine confiance après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, ponctuée par un sacre en Ligue des champions et un Ballon d’Or remporté cette année. Le secteur offensif français sera également composé de Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Marcus Thuram ou encore Jean-Philippe Mateta. En défense, William Saliba, Jules Koundé et Ibrahima Konaté figurent parmi les cadres retenus.

Plusieurs choix forts ont néanmoins marqué cette liste. Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani, présents lors du Mondial précédent, ne font pas partie du groupe cette fois-ci. Au poste de gardien, Mike Maignan sera le numéro un. Robin Risser, encore jamais appelé auparavant, a été retenu aux côtés de Brice Samba, tandis que Lucas Chevalier est absent de la sélection. Les Bleus débuteront leur Coupe du monde face à l’Équipe du Sénégal le 16 juin dans le New Jersey, avant d’affronter l’Irak puis la Norvège dans le groupe I.

Liste des 26 Bleus

Gardiens :

Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Défenseurs :

Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux :

N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Attaquants :

Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram







