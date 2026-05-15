Real Madrid: « je me fiche de ton nom », Arbeloa recadre Mbappé sur la hiérarchie offensive

Après les déclarations de Kylian Mbappé concernant son statut offensif, Álvaro Arbeloa a fermement démenti toute mise à l’écart de l’attaquant français, rappelant que les choix au Real Madrid dépendaient uniquement de ses décisions sportives.

Álvaro Arbeloa a tenu à clarifier sa position concernant Kylian Mbappé après la victoire du Real Madrid face au Real Oviedo (2-0) en LaLiga. L’entraîneur madrilène répondait aux déclarations de Mbappé, qui avait laissé entendre qu’il se considérait relégué derrière Vinicius Júnior, Gonzalo García et Franco Mastantuono dans la hiérarchie offensive du club. Face aux journalistes, Arbeloa a fermement démenti avoir tenu de tels propos, expliquant que l’international français avait probablement mal interprété ses paroles.

« Je n’ai jamais dit à Mbappé qu’il était notre quatrième attaquant », a assuré le technicien espagnol. « Il a sans doute mal compris. Et puis, honnêtement, j’aimerais déjà avoir quatre attaquants disponibles », a-t-il ajouté avec ironie. Arbeloa a également rappelé qu’il restait seul décisionnaire concernant ses choix sportifs. « Tant que je serai entraîneur ici, c’est moi qui déciderai qui joue et qui reste sur le banc », a-t-il affirmé. Le coach madrilène a enfin insisté sur le fait que le statut ou la réputation des joueurs n’influenceraient pas ses décisions. « Je ne regarde pas les noms. Je choisis les joueurs qui, selon moi, méritent de jouer », a conclu Arbeloa.







