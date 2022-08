Tottenham : Antonio Conte revient sur son altercation avec Thomas Tuchel

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur de Tottenham Antonio Conte a évoqué son altercation avec Thomas Tuchel après le nul contre Chelsea (2-2), le week-end dernier en Premier League.

La deuxième journée de Premier League offrait dimanche dernier un choc entre Chelsea et Tottenham. Après une rencontre électrique, les deux équipes se sont séparées sur un score nul (2-2). A la fin de la partie, les deux entraîneurs ont failli en venir aux mains avant de prendre un rouge par l’arbitre de la rencontre. En conférence de presse ce jeudi, le coach des Spurs Antonio Conte est revenu sur son embrouille avec son homologue Thomas Tuchel.

“Nous devons accepter et respecter chaque décision, mais je pense que parfois, ce type de situation peut arriver. Ce n’est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois que deux entraîneurs ne se comportent pas de la bonne manière ou ne sont pas d’accord. Mais la chose la plus importante, c’est que nous devons aller de l’avant, avoir du respect l’un pour l’autre. Et pour moi, la situation s’arrête là« , a ainsi assuré l’ancien entraineur de l’Inter Milan devant les journalistes

Visiblement, Antonio Conte ne s’attend pas à être suspendu pour son altercation avec Thomas Tuchel. Mais c’est aux instances du football anglais de décider s’il y aura sanctions ou non. Pour le moment, ni la Premier League, ni la fédération anglaise n’ont communiqué sur cet incident de fin de match.