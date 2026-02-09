Tottenham annonce l’absence de Destiny Udogie pour 4 à 5 semaines

Tottenham doit se passer de Destiny Udogie pendant plusieurs semaines. L’entraîneur Thomas Frank a confirmé lundi, en conférence de presse à la veille du match face à Newcastle (26e journée de Premier League), que le défenseur italien souffre d’une lésion aux ischio-jambiers et qu’il sera éloigné des terrains pour une période estimée entre quatre et cinq semaines. Udogie, titulaire samedi contre Manchester United, a quitté la pelouse à la 55e minute et les examens médicaux ont confirmé la gravité de sa gêne musculaire.

Tottenham doit se passer de Destiny Udogie pendant plusieurs semaines. L’entraîneur Thomas Frank a confirmé lundi, en conférence de presse à la veille du match face à Newcastle (26e journée de Premier League), que le défenseur italien souffre d’une lésion aux ischio-jambiers et qu’il sera éloigné des terrains pour une période estimée entre quatre et cinq semaines. Udogie, titulaire samedi contre Manchester United, a quitté la pelouse à la 55e minute et les examens médicaux ont confirmé la gravité de sa gêne musculaire.

Cette indisponibilité tombe mal pour les Spurs : depuis son arrivée, Udogie s’est imposé comme une solution régulière sur le côté gauche, alliant montée offensive et rigueur défensive. L’international a participé à une vingtaine de rencontres toutes compétitions confondues cette saison, illustrant sa montée en puissance et l’importance de son rôle dans l’équipe londonienne.

Thomas Frank a indiqué que le reste de l’effectif était disponible pour les prochaines échéances, mais l’absence du latéral oblige le staff à revoir certaines options avant une période de matches rapprochés. Le club va devoir adapter ses choix techniques et son plan de rotation pour compenser ce retrait.

Publicité

Conséquences sportives et perspectives

Sur le plan tactique, l’équipe pourrait être amenée à modifier la stratégie sur le flanc gauche, soit en faisant appel à un remplaçant naturel, soit en réorganisant la défense pour limiter l’impact offensif causé par l’absence d’Udogie. À court terme, la gestion des temps de jeu et la protection des joueurs clés deviendront des priorités pour préserver l’effectif lors des rencontres à venir.

Le joueur entamera un protocole de rééducation visant à récupérer sa pleine capacité musculaire avant de reprendre la compétition. Si le calendrier de quatre à cinq semaines est respecté, Tottenham devra gérer la transition sans précipiter son retour, afin d’éviter tout risque de rechute.