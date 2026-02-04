Tosin Aiyegun de retour avec Lorient pour la Coupe de France

Le FC Lorient et la sélection béninoise peuvent souffler : Tosin Aiyegun est de retour sur les pelouses après plusieurs semaines d’absence. Sorti sur blessure le 5 janvier lors du huitième de finale de la CAN face à l’Égypte, l’avant-centre a mis fin à sa convalescence et réintègre l’effectif merlu.

Le FC Lorient et la sélection béninoise peuvent souffler : Tosin Aiyegun est de retour sur les pelouses après plusieurs semaines d’absence. Sorti sur blessure le 5 janvier lors du huitième de finale de la CAN face à l’Égypte, l’avant-centre a mis fin à sa convalescence et réintègre l’effectif merlu.

La blessure contractée pendant ce duel très disputé avec les Pharaons avait contraint l’attaquant béninois à interrompre sa saison pour suivre un protocole de soins et un travail de réathlétisation ciblé. Après une série de séances et de tests, il a désormais obtenu le feu vert médical pour réapparaître en compétition.

Ce mercredi, Aiyegun figure dans la liste pour le huitième de finale de la Coupe de France opposant le FC Lorient au Paris FC, une rencontre à élimination directe où chaque option offensive est précieuse. Sa présence renforce les possibilités tactiques du staff breton, notamment pour attaquer les espaces et apporter un soutien physique dans la surface.

Publicité

Un renfort attendu