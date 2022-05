Depuis le début de la semaine en cours, du côté du Togo, une étrange affaire fait le tour des réseaux réseaux. Il s’agit du scandale « Tontine sexuelle », dans lequel certains artistes togolais seraient empêtrés.

L’affaire « Tontine sexuelle » fait son petit bonhomme de chemin, avec, en toile de fond, des artistes togolais, qui seraient concernés par le scandale. En effet, c’est le chanteur togolais, Bobino Beats, qui vient d’en remettre une couche, au détour d’une sortie sur les réseaux sociaux. Il a, donc, fait des révélations fracassantes, dévoilant les noms de certains de ses collègues, qui seraient tombés dans le piège d’une certaine Roberta.

Une certaine Roberta serait au cœur de l’affaire

Selon Bobino, une certaine Roberta aurait réussi à attirer des artistes dans les mailles de son filet. Le modus operandi de cette dangereuse femme, explique le chanteur togolais, c’est de contacter les artistes, en leur proposant des rapports sexuels. La sulfureuse Roberta, à en croire Bobino, aurait réussi son coup, en ayant des relations intimes avec des artistes. Le but de ces parties de jambes en l’air, d’après les propos de Bobino, c’est de pouvoir enregistrer les ébats sexuels avec ces artistes et de les montrer, plus tard, à des tiers.

Le chanteur poursuit son déballage, en disant que certains de ses amis sont passés par la trappe de Roberta, à savoir : Santrinos Raphaël, Boris Ket, Black Manu, pour ne citer que ceux-là. Bobino apporte la précision, selon laquelle il était, lui-même, en passe de tomber dans le piège de la fameuse Roberta, avant de se raviser à la dernière minute.

Face à cette situation, Bobino Beats en appelle à la vigilance des uns et des autres, afin d’éviter les propositions de cette jeune femme sulfureuse, dont l’intention réelle est de porter un coup dur à la carrière des artistes, en publiant les photos et vidéos de leurs parties de jambes en l’air.

Pour rappel, récemment, Bobino Beats a attribué un autre dossier à Santrinos Raphaël. Dans ladite affaire, le premier déclarait que le second, son ami de longue date, aurait couché avec sa petite amie, le jour de son anniversaire. D’après les révélations de Bobino, son ami aurait nié les faits, ce qui a créé une dissension entre les deux chanteurs togolais.