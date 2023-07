Toni Kroos: « Quand je suis arrivé à Madrid, Je m’attendais… pas à tout ça »

-Publicité-

Lors d’un entretien avec le magazine ICON d’El País, à la fin de la saison dernière, qui a été publié samedi, Toni Kroos est revenu sur son parcours au Real Madrid et son évolution en tant que joueur tout au long de sa carrière.

Après plusieurs mois de réflexion, Toni Kroos a finalement prolongé son aventure au Real Madrid d’une saison. Le milieu allemand a désormais comme objectif de maintenir son statut de joueur intouchable aux yeux de Carlo Ancelotti. Une mission qui s’annonce compliquée compte tenu des nouvelles recrues du club madrilène au milieu de terrain. En attendant de penser au prochain exercice, Kroos a accordé une interview au magazine ICON d’El Pais qui a été publié ce samedi.

L’occasion pour le Sniper de revenir sur plusieurs sujets le concernant, notamment ses attentes en tant que joueur quand il a signé au Real Madrid en 2014. « Quand je suis arrivé à Madrid, je me suis dit : j’espère gagner des titres et une Ligue des champions. Je m’attendais à de belles choses, mais pas à tout ça. Je suis venu d’un grand club comme le Bayern avec l’idée de jouer pendant de nombreuses années, de me faire une place, d’avoir une bonne relation avec le club, de montrer ma qualité.« , a-t-il confié, relayé par Real France.

Il a ensuite évoqué le style de jeu du Real Madrid: « Nous savons nous adapter à nos adversaires pour leur faire mal d’une manière différente. Je préfère avoir le ballon et dominer, mais il y a des jours où il vaut mieux moins l’avoir et créer des espaces avec nos attaquants. Nous jouons bien avec le ballon et nous savons souffrir sans lui. Il faut accepter qu’il y a des moments où l’on ne peut pas avoir le ballon et qu’il faut défendre et contre-attaquer pour exploiter les erreurs de l’adversaire… Le football d’aujourd’hui est très rapide, on n’a pas le temps de réfléchir parce que les adversaires nous pressent. C’est pourquoi il est essentiel que les joueurs se serrent les coudes.«

Interrogé sur ses objectifs pour la suite de sa carrière, Toni Kroos a avoué qu’il espérait continuer à apprendre. « Aujourd’hui, j’apprends moins parce que j’ai vécu beaucoup de situations dans ma carrière, mais je veux toujours continuer à apprendre. Mon idée est de toujours m’améliorer, quel que soit l’âge ou le nombre de victoires. Les adversaires vous connaissent mieux et vous devez continuer à leur compliquer la tâche. » Le milieu allemand a effectué son retour à l’entraînement avec le Real Madrid ce lundi. L’occasion pour lui de rencontrer Jude Bellingham, un des nouveaux prétendants à sa place de titulaire.

