Tom Brady: la légende de la NFL flirte avec l’ex-petite amie de Cristiano Ronaldo

La légende de la NFL, Tom Brady, multiplie les conquêtes depuis son divorce avec Gisele Bündchen. Sa dernière trouvaille, le mannequin russe, Irina Shayk, l’ex-petite amie de Cristiano Ronaldo.

Une nouvelle aventure ou finalement une relation sérieuse? Irina Shayk sort en tout cas avec Tom Brady. L’ancienne petite amie de Cristiano Ronaldo serait la compagne de la légende de la NFL selon la presse américaine. La première de l’ancien joueur de football Etatsunien depuis son divorce avec Gisele Bündchen. Les deux célébrités ont passé le weekend dans la maison de Tom Brady à Los Angeles. Ils ont également été aperçus en voiture dans la rue.

«C’est quelque chose de nouveau et pour l’instant, c’est totalement décontracté», a confié une source à Page Six. D’après le média américain, le sportif est venu chercher Irina Shayk à son hôtel vendredi après-midi et l’a emmenée chez lui. Ils n’ont quitté la maison que le lendemain matin, alors que le top model russe portait les mêmes vêtements que la veille. Après avoir déposé Irina à l’hôtel, Tom Brady est revenu la chercher quelques heures plus tard, et ils sont retournés ensemble chez lui.

Brady et Bundchen ont mis fin à leur mariage de 13 ans en octobre 2022 à cause d’une prétendue dispute entre l’ancien couple en raison de la décision de Brady de retourner au football après une brève retraite de 40 jours plus tôt l’année dernière. L’Américain a été lié à quelques femmes de haut niveau depuis sa séparation de son ex-femme, dont la célèbre star de la télévision américaine Kim Kardashian. Il a récemment été aperçu lors de l’officialisation de Lionel Messi en tant que nouveau joueur de l’Inter Miami.

