Togo: Yawa Kouigan intègre le bureau du conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA

La togolaise Yawa Kouigan a été élue vice présidente des Collectivités Territoriales de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (CCT-UEMOA), à l’issue d’une Assemblée générale de l’organisation tenue ce mardi.

Yawa Kouigan fait partie désormais du bureau du Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (CCT-UEMOA). La présidente de la Faitière des communes du Togo (FCT), a été élue ce mardi pour occuper ce poste clé au sein de cette organisation régionale. Cette élection témoigne de la reconnaissance du leadership et de l’expertise de Yawa Kouigan, ainsi que du renforcement du rôle du Togo au sein de cette structure régionale.

En effet, le Togo a vu sa voix et son influence renforcées au sein du CCT-UEMOA grâce à la montée en puissance de ses représentants. Outre Yawa Kouigan, d’autres acteurs clés de la scène locale sont également membres du Conseil des Collectivités Territoriales, reflétant ainsi une représentation équitable des différentes catégories de collectivités territoriales au sein de l’État.

Ces nominations s’alignent sur divers critères, dont le respect de la légitimité démocratique, la répartition géographique équitable des délégués et une attention particulière portée à la représentativité des femmes dans les organes décisionnels.

Faut-il le rappeler, les mérites de Yawa Kouigan ne se limitent pas uniquement à sa position au sein de la FCT. En tant que Présidente du Réseau des Femmes Élues Locales d’Afrique (REFELA) section Togo, elle incarne également le rôle actif des femmes dans la sphère politique et territoriale. Son élection en tant que vice-présidente du CCT-UEMOA souligne l’importance croissante de la contribution des femmes à la gouvernance régionale et met en lumière les avancées réalisées dans la promotion de la parité et de l’inclusion.