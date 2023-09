Togo vs Cap-Vert: première séance d’entrainement avec 16 éperviers présents sur 26 convoqués

-Publicité-

Ce lundi 4 septembre 2023, les Éperviers du Togo ont commencé leurs préparatifs en vue du match contre le Cap-vert, qui constitue la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023. L’équipe nationale togolaise s’est réunie à Lomé pour cette première séance d’entraînement.

L’équipe, actuellement en rassemblement à Lomé, se prépare intensément pour le match qui se tiendra au stade de Kégué le dimanche 10 septembre prochain. Bien que les Éperviers soient déjà éliminés de la course à la qualification pour la CAN, ils accordent une grande importance à cette rencontre. Leur objectif est de décrocher une victoire à domicile afin de sauver la face et de réjouir leurs fidèles supporters.

Pour cette première séance d’entraînement, 16 joueurs ont répondu présents parmi les 26 convoqués. Parmi les participants, nous avons pu observer des noms familiers tels qu’Alaixys Romao, Marouf Tchakei, Steven Mensah, Youssouf Morou, Mawouna Amevor, Evra Agbagno, Harissou Ouro-Bodi, Ismail Ouro-Agoro, Roland Amouzou, Kevin Denkey, Moutalabou Ouattara, ainsi que les nouveaux venus dans l’équipe nationale, Magnime Agbotcho, Marouf Ouro-Tagba, Soulémane Ouro-Gafo, Mazamesso Kagbatawouli et Philip Awuku.

Le match contre le Cap-Vert s’annonce comme un défi de taille pour les Éperviers, qui cherchent à terminer leur campagne de qualification sur une note positive. Les supporters togolais attendent avec impatience de voir leur équipe nationale donner le meilleur d’elle-même sur le terrain et décrocher une victoire bien méritée.

