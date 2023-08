Togo: voici la nouvelle méthode d’escroquerie développée par les cybercriminels

- Publicité-

Au Togo, les cybercriminels ont élaboré une nouvelle méthode opératoire qui séduit actuellement un grand nombre de victimes. Cette tactique représente une forme innovante d’escroquerie qui cible adroitement ceux qui envisagent de s’investir dans le secteur lucratif du transfert d’argent à travers des plateformes telles que Flooz et T-Money.

Une vague d’escroqueries pernicieuses s’est abattue sur le Togo. Les escrocs exploitent la naïveté et la confiance de ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur du transfert d’argent via des plateformes telles que Flooz et T-Money pour les délester de leurs économies durement gagnées. Cette nouvelle méthode d’escroquerie est devenue un fléau croissant dans le pays, prenant pour cible en particulier les nouveaux venus dans l’industrie.

En effet, le modus operandi de ces escrocs est astucieux et bien orchestré. Ils scrutent avec soin les personnes qui montrent un intérêt pour le lancement d’une activité de transfert d’argent. Prenant l’apparence d’agents de fournisseurs de services de transfert comme Moov, ils amorcent la tromperie en promettant des avantages futurs alléchants tels qu’une plaque pour leur entreprise.

- Publicité-

L’étape suivante est encore plus pernicieuse : les escrocs contactent leurs victimes par téléphone, se présentant comme des représentants de la direction de l’entreprise de transfert. Ils annoncent avec assurance que les plaques tant attendues sont en cours d’expédition. Dans un échange feint de légitimité, ils demandent ensuite les codes d’accès nécessaires pour « finaliser la procédure ». C’est à ce moment que le piège se referme.

Malheureusement, nombreuses sont les personnes qui tombent dans cette escroquerie sophistiquée. En fournissant les codes d’accès à leurs comptes, les victimes ouvrent la porte à une fraude financière. Les escrocs, ayant désormais accès aux comptes, effectuent des transactions illégales sans le consentement des propriétaires légitimes.

Face à cette menace grandissante, la vigilance s’impose comme la meilleure défense. Les experts mettent en garde contre la divulgation de codes d’accès à quiconque, même si la personne prétend être affiliée à l’entreprise. Les entreprises de transfert d’argent elles-mêmes encouragent les futurs entrepreneurs à contacter directement les entreprises pour vérifier l’authenticité des appels ou des messages reçus.