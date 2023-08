Togo: voici la liste des 580 ingénieurs autorisés à exercer en 2023

- Publicité-

L’Ordre National des Ingénieurs du Togo (ONIT) a publié ce week-end, la liste définitive des ingénieurs autorisés à exercer leur profession pour l’année 2023. Cette liste, dévoilée officiellement, compte 580 ingénieurs, ainsi que 13 stagiaires et 2 ingénieurs à titre honorifique.

La liste définitive des ingénieurs autorisés à exercer leur profession au Togo pour l’année 2023 est désormais disponible. Il s’agit d’une liste établie conformément à la loi n° 2020-004 du 20 mars 2020, qui régit l’exercice de la profession d’ingénieur au Togo.

Au total 580 ingénieurs sont autorisés à exercer officiellement la profession d’ingénieur au Togo. L’ONIT, en collaboration avec les instances régulatrices, a joué un rôle crucial dans la sélection et la validation des candidatures, en s’assurant que seuls les ingénieurs qualifiés et compétents ont été retenus pour exercer librement leur métier au sein du pays.



Les 580 ingénieurs qui ont reçu l’autorisation officielle de l’ONIT sont maintenant en mesure de contribuer activement au développement technologique et industriel du Togo. Leur expertise couvre une variété de domaines, tels que le génie civil, le génie électrique, le génie mécanique et bien plus encore. Cette diversité d’expertise promet un avenir prometteur pour l’infrastructure et l’innovation au sein du pays.