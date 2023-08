Togo: Victoire Dogbé s’imprègne de l’évolution des travaux de la voirie urbaine d’Atakpamé et Anié

Dans une démarche résolument axée sur le progrès et le développement, la Première Ministre du Togo, Victoire Tomégah-Dogbé, s’est récemment rendue sur les sites de travaux d’aménagement, d’assainissement et de bitumage de rues dans les villes d’Atakpamé et d’Anié.

Lors de sa visite sur le terrain, la Cheffe du gouvernement a exprimé son enthousiasme face aux avancées tangibles observées dans les travaux de voiries urbaines. Elle a souligné l’importance stratégique de ces initiatives pour le développement socio-économique, en insistant sur le potentiel qu’elles ont à façonner l’avenir de ces villes secondaires.

Plutôt qu’une simple inspection de routine, cette visite reflète un appel vibrant à l’action citoyenne et à l’engagement communautaire. Dans un message transmis via les réseaux sociaux, Mme Tomégah-Dogbé a invité les résidents locaux à se sentir investis dans ces projets et à jouer un rôle actif dans leur suivi et leur réalisation. C’est un rappel que le succès de ces entreprises ne repose pas uniquement sur les fondations en béton et en asphalte, mais aussi sur l’implication et la fierté des gens qui les habitent.

Les mots de la Première Ministre renforcent la nécessité de transcender les barrières du développement purement physique. Il s’agit de catalyser un changement culturel, de susciter un sentiment d’appartenance et de responsabilité envers l’espace commun. Cela exige une transformation profonde de la mentalité, transformant les résidents de simples spectateurs en acteurs de premier plan dans la réalisation de leur vision partagée.