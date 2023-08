Togo: Victoire Dogbe s’imprègne de l’évolution des travaux de construction des hôpitaux Mère & enfant

- Publicité-

Au Togo, les chantiers de construction des hôpitaux Mère & Enfant dans les cinq régions du Togo affichent une « avancée prometteuse », d’après les propos de la Première Ministre, Victoire Tomegah-Dogbe. Sa déclaration fait suite à une visite sur le terrain du chantier de l’hôpital de Togblékopé.

Accompagnée de la société ROK Development, la cheffe du gouvernement a visité l’un des chantiers des hôpitaux Mère & enfant. C’est à travers une publication sur ses plateformes de médias sociaux que la Première Ministre a exprimée sa satisfaction quant à la progression significative du projet. «J’ai visité avec la société ROK Development, le chantier de l’hôpital Mère & Enfant de Togblékopé. Je salue la bonne avancée de ce projet, qui sera répliqué dans les 5 régions de notre pays, contribuant ainsi à l’accès universel aux soins au profit des populations. »

Faut-il le rappeler, ce projet de construction des hôpitaux Mère & enfant avait été présenté en avril 2022 lors d’une séance du Conseil des ministres. Son objectif fondamental est d’améliorer les compétences techniques des établissements hospitaliers en matière de réanimation pédiatrique et néonatale, afin d’assurer un niveau optimal de prise en charge pour les mères et les enfants.

Ces complexes hospitaliers seront érigés à travers 5 différentes régions notamment : Togblékopé, pour le Grand-Lomé et la région maritime ; Amou-Oblo, pour la Région Plateaux ; Sotouboua, pour la Région Centrale ; Guérin-Kouka, dans la Région de la Kara ; et enfin Tandjouaré, au cœur des Savanes. Chacun de ces hôpitaux sera doté d’équipements de pointe pour répondre aux besoins spécifiques des mères et des nourrissons.

