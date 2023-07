Togo: une gare routière de plus d’un milliard construite à Kara Sud

- Publicité-

La gare routière de Kara Sud, au Togo, a été inaugurée le mercredi 12 juillet 2023. Le coût total de la construction de cette gare s’élève à 1 122 359 529 FCFA. Les travaux de construction, qui ont commencé en 2017, ont été achevés et l’ouverture officielle a eu lieu en marge des Evala.

La gare routière, qui s’étend sur une superficie totale de 11 250 m², comprend des boutiques, un bloc administratif et un restaurant. Elle est le fruit d’un partenariat public-privé entre la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) et la mairie, qui a fourni le terrain tandis que la CCIT a assuré le financement. La gare est cogérée par ces deux entités.

Kodjo Adedze, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, a exprimé son optimisme quant à l’impact positif de cette gare routière sur l’attractivité de la ville de Kara. Il est convaincu qu’elle contribuera à connecter les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les consommateurs de produits locaux, créant ainsi des emplois pour les jeunes et les femmes et améliorant la qualité de vie des citoyens.



Nathalie Bitho, présidente de la Délégation spéciale consulaire de la CCIT, a souligné que les gares sauvages sont une source d’insécurité pour les populations et entraînent une baisse des activités sur les infrastructures destinées au transport des marchandises et des personnes.

Enfin, cette nouvelle gare routière est un ajout significatif aux infrastructures de transport du Togo. Elle devrait non seulement améliorer la sécurité et l’efficacité du transport, mais aussi stimuler l’économie locale en facilitant le commerce et en créant des emplois.