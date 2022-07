Togo: une dizaine de morts dans une nouvelle attaque terroriste

Au Togo, deux nouvelles attaques terroristes viennent d’être enregistrées à Blamonga dans le canton de Koundjoaré et à Kpemboli dans le canton de Pogno dans la nuit de jeudi à vendredi.

Après le Mea culpa des forces armées Togolaises dans la tuerie de 7 enfants dans le nord, le pays vient encore de subir de plein fouet une attaque terroriste. Les attaques des terroristes ont été enregistrées à Blamonga dans le canton de Koundjoaré et à Kpemboli dans le canton de Pogno dans la nuit de jeudi à vendredi.

Selon les alertes reçues des habitants de la région, il est difficile pour l’heure d’établir un bilan exact. Il est comptant quand-même qu’au moins une dizaine de morts est déplorée ainsi que des blessés. Selon l’agence de presse AfreePress, l’attaque a occasionné la mort de huit (8) personnes (bilan provisoire), toutes des civils.

Cette attaque, dont la nature terroriste n’est pas encore confirmée par des sources autorisées, est la troisième du genre perpétrée en moins de six (6) mois dans le pays. Cette attaque intervient au lendemain de l’excuse publique et du mea-culpa présenté par les Forces armées togolaises (FAT) à la suite de la mort de sept (7) jeunes hommes, confondus à une colonne de djihadistes et tués par un drone dans la localité de Margba.