Cotonou: la mairie procède au dégagement d’un entrepôt à risque d’essence « kpayo » aux abords de l’école de Hlazounto

Les autorités communales de Cotonou ont procédé à la destruction d’un hangar abritant le commerce de gros de l’essence Kpayo. Le hangar fait corps à la clôture de l’école primaire publique de Hlazounto.

​La sécurité des écoliers et du corps enseignant a primé dans le 12ème arrondissement de Cotonou. Le vendredi 8 mai dernier, lors d’une visite d’inspection à l’école primaire publique de Hlazounto, le maire de la ville, Luc Gnacadja, a été saisi par le chef de quartier d’une situation de péril imminent: une commerçante grossiste de carburant de contrebande occupait les abords immédiats de l’établissement.

​L’entreposage de bidons et de fûts de produits hautement inflammables contre la clôture de l’école représentait une menace réelle pour la communauté scolaire. Réagissant avec célérité, l’autorité municipale s’est rendue sur le site pour intimer l’ordre à la commerçante de libérer les lieux sans délai.

​Cette injonction a été suivie d’une action concrète dès le lundi suivant. Une mission de déguerpissement, conduite par la première adjointe au maire et appuyée par les éléments du commissariat du 12ème arrondissement, a permis de nettoyer la zone.

À ce jour, le site est totalement libéré de toute activité liée à la vente d’essence illicite, garantissant ainsi un environnement d’apprentissage sécurisé pour les enfants de Hlazounto.