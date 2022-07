Togo – Bavure militaire: sept enfants, confondus à des djihadistes, tués par l’armée

Le 10 juillet dernier, 7 enfants sont morts et deux autres grièvement blessés dans le village de Margba au Nord du Togo. Si les premières informations faisaient état d’une attaque djihadistes, l’armée a finalement déclaré qu’il s’agissait d’un bavure militaire. Le groupe d’enfants a été confondu à une colonne djihadistes en mouvement.

Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 Juillet, plusieurs enfants ont connu la mort dans ce qui avait été appelé « attaque terroriste » dans le nord du Togo. Une enquête avait été ouverte pour élucider les circonstances de l’explosion qui a coûté la vie à sept jeunes de 10 à 18 ans à Margba dans la préfecture de Tône, dans l’extrême nord du Togo.

Ce jeudi 14 juillet, les Forces Armées Togolaises, dans un communiqué lu à la télévision nationale, reconnaissent la bavure militaire. Selon l’armée Togolaise, c’est sur fonds de renseignements concordants faisant état de menaces et d’infiltration de bandes armées « qu’un aéronef en patrouille nocturne a pris malencontreusement pour cible un groupe de personnes qu’il a confondu à une colonne djihadistes en mouvement ».

« Les forces armées togolaises prendront toutes les dispositions nécessaires qu’appelle ce douloureux événement, et mettront tout en oeuvre pour prévenir la survenance de ce genre de drame à l’avenir », a écrit le général de brigade, Maganawe Dadja, Chef d’état-major des FAT. « Les forces armées togolaises réitèrent leur détermination à servir et à protéger les populations togolaises et le territoire national », a-t-il précisé.