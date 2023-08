Togo: un réseau de vol de téléphones et de motos démantelé à Agoè

Les forces de police togolaises ont récemment mis fin aux activités d’un réseau de voleurs opérant dans les quartiers d’Agoè et de Noépé. Le groupe était impliqué dans des cambriolages de téléphones portables et de motos.

Au Togo, une enquête lancée par la police togolaise à la suite de plaintes concernant des vols a conduit à l’arrestation de plusieurs individus impliqués dans ces actes délictueux ainsi que dans des activités de revente illégale. L’affaire a débuté avec le cambriolage au Poste juxtaposé des Douanes de Noépé, où cinq téléphones portables et un ordinateur portable avaient été dérobés dans la nuit du 15 au 16 août. Grâce à des investigations méticuleuses, les agents de police ont identifié et appréhendé le principal suspect, T. Komi, un revendeur de 25 ans résidant à Noépé, en possession de l’ordinateur volé. Interrogé, Komi a avoué son implication et a révélé l’existence d’un complice, D. Anani, repris de justice âgé de 36 ans, également arrêté.

La collaboration entre les suspects a conduit à l’identification de deux receleurs habituels, A. Koffi Fabrice (22 ans) et S. Bachirou Kévin (25 ans), qui ont reconnu avoir acheté et revendu plusieurs objets volés fournis par Komi et Anani. Les autorités ont rapidement étendu leurs enquêtes à Agoè, où un deuxième groupe de malfaiteurs opérait. Suite à une plainte d’un vendeur de téléphones, ayant subi un vol de moto tendu par deux individus, les policiers ont réussi à capturer A. I. Hamadou, le voleur présumé de la moto.

- Publicité-

L’enquête a conduit à la découverte d’un réseau plus vaste, impliquant K. Djamiou et A. Moutawakilou, qui recevaient les objets volés. Djamiou était particulièrement actif dans un enclos situé à Agoè Zongo, où des motos étaient réparées et où Moutawakilou gérait la revente de pièces détachées. Cette opération complexe a été étroitement surveillée par les forces de l’ordre, ce qui a permis de retrouver cinq motos, dont celle du vendeur de téléphones victime du vol.

Les individus arrêtés seront déférés devant le Procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes. La Police Nationale a exprimé sa gratitude envers la population pour sa coopération et a souligné l’importance de la vigilance de tous pour prévenir de tels incidents à l’avenir. Cette opération réussie met en évidence l’efficacité des forces de l’ordre togolaises dans la lutte contre la criminalité, et elle encourage les citoyens à signaler tout comportement suspect.