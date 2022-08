Togo: un réseau de malfrats démantelé par la police

La police togolaise a annoncé ce mercredi, avoir démantelé un réseau de voleurs de motos et de tricycles opérant dans la ville de Lomé et ses environs.

Suite à un cambriolage avec vol d’un tricycle au domicile d’un citoyen dans la nuit du 20 au 21 août 2022, la police togolaise a procédé à l’interpellation du nommé K. Dieudonné.

Les investigations avec la collaboration d’une société de technologie, a permis de tracer puis localiser le tricycle dans une maison d’habitation à Baguida appartenant au nommé K. B. Ce dernier qui s’avère être le cerveau du réseau de criminels, est actuellement en fuite.

La perquisition effectuée audit domicile a permis la saisie des objets suivants: huit (08) motos dont six (06) immatriculés, un (01) tricycle, trois (03) cartes grises pour voitures et une carte grise pour moto, des documents de voyage, des cartes bancaires, un sac contenant des clés pour mécanique, des appareils électrogènes et des uniformes militaires.

Après la commission de leur forfait, ces malfrats revendent les engins volés et leurs receleurs parviennent à les immatriculer tout en falsifiant les numéros de châssis et en se servant de la carte d’identité du nommé Dieudonné. Concernant les engins qui n’ont pas pu être immatriculés, ils sont revendus au Bénin.

L’enquête se poursuit en vue d’interpeller l’individu en fuite et éventuellement les autres membres du réseau. Quand au nommé K. Dieudonné, il sera présenté au parquet pour répondre de ses actes.