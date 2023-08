Togo: un incendie au supermarché Ramco d’Assivito fait plusieurs dégâts matériels

Dans les premières heures de ce lundi 28 août 2023, un incendie s’est déclaré au cœur du supermarché Ramco d’Assivito, plongeant la communauté locale dans l’effroi. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés.

Selon les informations rapportées par la station nationale Radio Lomé, le feu serait déclaré dans l’un des entrepôts du groupe. Les origines du feu demeurent, à l’heure actuelle, enveloppées de mystère, alimentant les interrogations et les inquiétudes. Heureusement aucune perte humaine n’a été enregistrée. Toutefois, des dégâts matériels considérables ont été signalés, laissant entrevoir l’ampleur des défis à venir.

La rapidité avec laquelle les sapeurs-pompiers ont réagi, a été vivement saluée par la Direction générale du groupe Ramco, véritable pilier de la distribution au Togo avec plus d’un demi-siècle d’existence. Ce groupe a su forger sa place prépondérante dans le paysage du commerce général. Les flammes ont été maîtrisées grâce à leur diligence et à leur engagement, limitant ainsi les dommages potentiels.

Dans un communiqué officiel, la direction du groupe Ramco a tenu à exprimer sa coopération totale avec les autorités compétentes dans l’ouverture d’une enquête approfondie. Cette démarche vise à élucider les origines et les causes de l’incendie, et ainsi à apporter des réponses aux multiples questionnements qui entourent cet événement tragique.