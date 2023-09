Togo: un gang de malfaiteurs, opérant sur l’axe Aného-Aflao démantelé par la police

- Publicité-

La police nationale togolaise a réussi à mettre un terme aux activités d’un groupe de malfaiteurs opérant sur l’axe Aného-Aflao. Les quatre membres du gang, tous de nationalité togolaise, ont été appréhendés en pleine opération alors qu’ils dépouillaient des passagers ciblés à bord d’un taxis.

Les malfaiteurs, identifiés comme B. Tétévi (47 ans, mécanicien-chauffeur), B. Patrice (49 ans, chauffeur), K. Akoété (51 ans, mécanicien), et D. Prosper (59 ans, électricien bâtiment), s’étaient spécialisés dans une méthode sournoise pour dépouiller leurs victimes. Leur mode opératoire consistait à sortir en équipe à bord d’un taxi immatriculé TG-4281-BI et à offrir des services de transport public à des passagers soigneusement choisis.

Une fois que le passager était à bord, les malfaiteurs créaient délibérément des situations d’inconfort dans le véhicule pour distraire la victime. Profitant du chaos ainsi créé, ils dérobaient les biens du passager sans que celui-ci ne s’en rende compte immédiatement. Une fois leur opération accomplie, le chauffeur du taxi demandait au passager de quitter le véhicule sous prétexte de la présence imminente de la police sur l’axe ou d’autres excuses. Les victimes découvraient alors trop tard qu’elles avaient été victimes d’un vol.

- Publicité-

L’enquête de la police nationale a été lancée en réponse à de nombreuses plaintes de passagers dévalisés par ces malfaiteurs sournois. Les autorités ont réussi à les appréhender alors qu’ils étaient en pleine opération, à bord du taxi utilisé pour leurs méfaits.

Cette arrestation marque une victoire significative dans la lutte contre la criminalité dans la région de Lomé et ses environs, où ces malfaiteurs ont semé la terreur pendant un certain temps. Les autorités exhortent les citoyens à rester vigilants lorsqu’ils utilisent des services de taxi et à signaler toute activité suspecte à la police.

Ces quatre malfaiteurs seront présentés au procureur de la république pour répondre de leurs actes.