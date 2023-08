Togo: Togbui Dodji Akakpo condamné à 10 ans de prison ferme pour atteinte à la sécurité de l’Etat

Togbui Dodji Akakpo IV, chef traditionnel togolais et ancien militaire des forces armées américaines, a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle ferme par la Cour suprême du pays. Le verdict, rendu ce vendredi 10 août, fait suite à sa comparution devant la chambre judiciaire de la Cour, qui avait renvoyé le délibéré au 11 août.

Arrêté et placé sous mandat de dépot depuis le 23 janvier 2023, le chef traditionnel Togbui Dodji Akakpo IV a enfin été fixé sur son sort ce vendredi. Le chef du village de Kpotomé dans le canton de Kpétsou a été condamné à 10 ans de prison ferme par la Cour suprême.

Les charges qui pèsent contre lui découlent de déclarations qu’il aurait faites dans une vidéo enregistrée pendant la crise sociopolitique que le Togo a traversée en 2017. Dans cette vidéo, réalisée alors qu’il était toujours en service actif au sein de l’armée américaine, il exprimait des critiques virulentes à l’encontre de la répression des manifestations populaires demandant un changement de leadership à la tête de l’État.

- Publicité-

Ces déclarations ont ressurgi pour hanter Togbui Dodji Akakpo IV, plus de six ans après les faits. La Cour suprême l’a reconnu coupable des accusations portées contre lui, estimant que ses propos constituaient une atteinte à la sécurité intérieure de l’État. Cette condamnation suscite des débats passionnés quant aux limites de la liberté d’expression en période de crise politique et remet en question les implications pour les individus exerçant des fonctions publiques et traditionnelles.