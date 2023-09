Togo: Stephen Kokou Adjra, élu à la tête du club Entente II de Lomé

L’Entente II, le club de football togolais basé à Lomé, la capitale du pays a un nouveau président. Stephen Kokou Adjra, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été élu ce vendredi lors d’un congrès extraordinaire électif qui s’est tenu ce vendredi 15 septembre à Lomé.

Stephen Kokou Adjra est le nouveau président des jaunes de Kodjoviakopé-Nyékonakpoè-Adjololo. Il a été élu pour un mandat de quatre ans, à l’issue d’un congrès organisé ce vendredi, en prélude à la nouvelle saison de la première division de football (D1 Lonato) pour la saison 2023-2024.

L’élection de Stephen Kokou Adjra à la présidence du club s’est déroulée dans une atmosphère empreinte d’enthousiasme et de confiance. À la suite de son élection, le nouveau dirigeant de l’Entente II a exprimé sa gratitude envers les membres et les supporters du club pour la confiance qu’ils lui ont témoignée. « Ma satisfaction est grande après mon élection par acclamations. Cela dénote de la confiance que les membres et les supporters nous font », a-t-il déclaré.

Stephen Kokou Adjra s’est engagé à apporter un vent de fraîcheur à la gestion du club et à travailler en collaboration avec son équipe pour hisser l’Entente II vers de nouveaux sommets dans le championnat.

