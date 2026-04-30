LdC: Julian Alvarez bat un record de Lionel Messi

Buteur lors du 1-1 face à Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions, Julián Álvarez est devenu le Sud-Américain le plus rapide à atteindre 25 buts dans la compétition, dépassant un record jusque-là détenu par Lionel Messi.

Au terme d’une demi-finale aller accrochée de la Ligue des champions, l’Atlético de Madrid et Arsenal se sont quittés sur un score de parité (1-1) au Wanda Metropolitano. Un résultat frustrant pour les Madrilènes, qui espéraient prendre un léger avantage avant le retour à Londres. Dans une rencontre globalement fermée mais intense dans les duels, les hommes de Diego Simeone ont pu compter sur leur buteur providentiel, Julián Álvarez. L’attaquant argentin a remis les deux équipes à égalité en seconde période, confirmant une nouvelle fois son importance dans les grands rendez-vous européens.

Au-delà du résultat, l’ancien joueur de Manchester City a surtout marqué l’histoire de la compétition. Avec ce nouveau but, il est devenu le Sud-Américain le plus rapide à atteindre la barre des 25 réalisations en Ligue des champions, en seulement 41 matchs disputés. Il devance ainsi le précédent record détenu par Lionel Messi, qui avait atteint ce total en 42 rencontres.

Une performance statistique de haut niveau qui confirme la montée en puissance de l’international argentin, désormais installé parmi les références offensives du continent. Dans une double confrontation encore totalement ouverte, l’Atlético se déplacera à l’Emirates Stadium avec l’ambition de renverser la hiérarchie et de poursuivre son rêve européen.





