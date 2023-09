Togo: Sémassi FC condamné à payer plus d’un million à un joueur béninois

-Publicité-

La Fédération Togolaise de Football (FTF) a pris une nouvelle sanction contre Semassi FC dans le litige qui l’oppose au joueur béninois Okotou Obi Ezeckiel. Le club togolais de football basé a été condamné à verser une forte somme au jeune attaquant béninois.

Okotou Obi Ezeckiel est sorti vainqueur de son bras de fer avec Sémassi FC. En effet, l’attaquant béninois accusait Semassi FC de non-respect de contrat, déclenchant ainsi une enquête approfondie de la FTF. Les allégations du joueur étaient graves et concernaient diverses violations contractuelles, notamment le non-paiement de sa prime de signature de contrat, de sa prime de match nul, et de son salaire mensuel pendant quatre mois consécutifs. De plus, les frais de déplacement vers le club n’avaient jamais été remboursés.

Après une enquête minutieuse, la Commission de Discipline de la FTF a rendu son verdict ce week-end, concluant en faveur d’Okotou Obi Ezeckiel. La décision de la Commission est sans équivoque et impose des sanctions financières significatives à Semassi FC. Selon la décision de la Commission de Discipline, le club est tenu de verser dans un délai de 30 jours, quatre mois de salaire impayé (600 000 FCFA), le prime de signature de contrat , (300 000 FCFA), le Prime de match nul joué (5 000 FCFA), les frais de soins de santé d’un montant de 45 270 FCFA et les frais de la procédure de réclamation.

Le montant total à verser par Semassi FC à Okotou Obi Ezeckiel s’élève ainsi à une somme considérable de 1 000 270 FCFA.

Cette décision reflète l’engagement de la FTF à faire respecter les contrats et les droits des joueurs, tout en garantissant que les clubs assument leurs responsabilités financières envers leurs joueurs.

Il est important de noter que la Commission de Discipline a averti que tout non-respect de l’échéance de paiement entraînerait des sanctions plus sévères à l’encontre de Semassi FC.

