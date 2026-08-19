Togo : plusieurs nominations à la tête de l’armée et des services de renseignement

Le colonel Tchakpelé Aklesso a été promu général de brigade avant d’être nommé chef d’état-major général des Forces armées togolaises. Plusieurs autres officiers ont également changé de fonction, dans le cadre d’une série de décrets publiés à Lomé le 17 août 2026.

Le Togo réorganise sa hiérarchie militaire et sécuritaire. Près de dix décrets présidentiels ont officialisé plusieurs nominations au sein des Forces armées togolaises (FAT), des services de renseignement et de l’aviation civile.

Le principal changement concerne le colonel Tchakpelé Aklesso. Promu général de brigade, il devient le nouveau chef d’état-major général des FAT. Il dirigeait auparavant l’Agence nationale de renseignement (ANR), après avoir occupé la fonction de chef de la garde présidentielle.

Son départ de l’ANR entraîne la nomination d’un autre colonel à la tête de l’agence. L’identité du nouveau responsable des services de renseignement n’a pas été précisée dans les informations disponibles.

Plusieurs changements dans la chaîne de commandement

La réorganisation concerne également les principales composantes de l’armée. Le colonel Kombaté Latiembe prend le commandement de l’armée de terre, tandis que l’armée de l’air est désormais dirigée par le colonel Idrissou Abdu Ahabou.

Selon des observateurs cités à Lomé, ces deux nominations tendent à démentir les rumeurs qui les donnaient récemment en disgrâce. Les décrets ne fournissent toutefois pas d’explication sur les changements opérés au sein de la hiérarchie militaire.

Le colonel Kilimou Mazama Esso est, pour sa part, nommé chef d’état-major particulier du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Cette fonction place l’officier au sein de l’appareil militaire directement rattaché à la présidence du Conseil.

Les nouvelles responsabilités attribuées au général Tchakpelé Aklesso devraient notamment porter sur la coordination entre les différents corps des FAT, la défense du territoire et la lutte contre les groupes armés, dans un contexte de menace terroriste persistante dans le nord du pays. Ces priorités sont évoquées par des sources sécuritaires et diplomatiques, et ne constituent pas une feuille de route officiellement détaillée dans les décrets publiés.

Enfin, un général de brigade présenté comme pilote d’avion prend la direction de l’Agence nationale de l’aviation civile. Le nom de cet officier n’a pas été communiqué dans les éléments disponibles.