Togo: New World TV obtient les droits de diffusion de la CAN 2023

Le Groupe New World TV a décroché les droits de diffusion de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. L’information a été officiellement annoncée ce vendredi par le groupe lors d’une conférence de presse tenue à L’hôtel 2 février de Lomé.

Après avoir acquis les droits de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022, New World TV ajoute un autre exploit à son palmarès en décrochant les droits de diffusion intégrale de la grand-messe du football africain. Pour la première fois, la Confédération Africaine de Football (CAF) leur a confié l’intégralité des droits payants pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d’Ivoire. Ces droits garantissent une couverture médiatique dans 46 pays d’Afrique subsaharienne.

En reconnaissance de cette importante collaboration entre la Confédération Africaine de Football et le groupe togolais, le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations sera présenté pour la première fois aux Togolais, marquant un événement historique.

Selon les informations, le nouveau contrat inclut les droits de diffusion pour 13 compétitions par an sur une période de trois ans. En plus de la CAN 2023, le groupe médiatique togolais sera également en charge de la diffusion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Avec ce nouveau contrat, le groupe de télévision privée qui compterait environ 150 000 abonnés a une fois de plus pris le devant d’une compétition sportive de taille, dépassant d’autres compagnies étrangères, notamment Canal+, qui détenait depuis longtemps les droits TV à travers le continent.

