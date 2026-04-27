Mondial 2026: Eder Militao forfait

Gravement touché à la cuisse, Éder Militão va subir une opération et sera éloigné des terrains plusieurs mois. Le défenseur du Real Madrid voit ainsi s’éloigner la perspective de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

Le verdict est tombé pour Éder Militão, et il est sans appel. Le défenseur du Real Madrid va devoir passer par la case opération après une grave blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Une absence de longue durée qui compromet déjà sa participation à la prochaine Coupe du Monde 2026 avec la Brésil. Selon la presse espagnole, l’international auriverde a choisi de se faire opérer en Finlande, sous la supervision du réputé chirurgien Lasse Lempainen, considéré comme une référence mondiale pour ce type de pathologie.

À 28 ans, Militão s’apprête à entamer une longue période de convalescence, estimée à au moins cinq mois. Un coup dur pour le joueur comme pour son club, déjà confronté à des soucis défensifs cette saison. Pour la sélection brésilienne, cette absence représente également une perte majeure à l’approche d’un rendez-vous mondial où les attentes restent élevées.





