Benin Web TV
LIVE

Arsenal – Atlético: Gary Neville prédit le vainqueur

Sceptique sur les chances d’Arsenal en Ligue des champions, Gary Neville estime que les Gunners ne franchiront pas l’obstacle de l’Atlético de Madrid. L’ancien défenseur de Manchester United croit toutefois en leurs ambitions en Premier League.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
253vues
Arsenal – Atlético: Gary Neville prédit le vainqueur
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

La légende de Manchester United, Gary Neville, s’est prononcée sur la demi-finale de la Ligue des champions entre Atlético de Madrid et Arsenal FC. Le club madrilène reçoit les Gunners mercredi soir pour la première manche, mais l’ancien défenseur anglais se montre sceptique quant aux chances des Londoniens. Selon lui, l’équipe dirigée par Mikel Arteta pourrait buter sur la solidité des hommes de Diego Simeone.

Dans son podcast, Neville a toutefois nuancé son analyse en évoquant la situation d’Arsenal en championnat. « Il ne reste que quatre matches à disputer, ce qui pourrait laisser penser qu’un doublé est envisageable », a-t-il expliqué, avant de tempérer : « Mais je ne les vois pas franchir l’obstacle de l’Atlético ni aller au bout en Ligue des champions. »

En revanche, l’ancien international anglais croit davantage aux chances des Gunners en Premier League. Une compétition où, selon lui, Arsenal conserve de solides arguments dans la dernière ligne droite.

Articles liés

Mondial 2026: Xavi désigne ses favoris, le Brésil en têteMondial 2026: Xavi désigne ses favoris, le Brésil en têteMondial 2026: Eder Militao forfaitMondial 2026: Eder Militao forfaitLigue des champions: le groupe du PSG pour affronter le BayernLigue des champions: le groupe du PSG pour affronter le Bayern«Il n’y a aucune équipe meilleure que nous», Luis Enrique avant PSG – Bayern«Il n’y a aucune équipe meilleure que nous», Luis Enrique avant PSG – Bayern
Merci pour votre lecture — publicité