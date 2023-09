Togo: l’OTR ordonne la vente aux enchères de 80 motos à Atakpamé

L’Office togolais des recettes (OTR) a ordonné la vente aux enchères de 80 motos d’occasion de diverses marques. L’information a été annoncée à travers un communiqué officiel signé par le Commissaire général de la régie financière.

Les amateurs de deux-roues auront l’opportunité de mettre la main sur des motos de diverses marques lors de la prochaine vente aux enchères publique organisée par l’Office Togolais des Recettes (OTR). Selon le Commissaire général Philippe Tchodie, la vente aux enchères publiques se tiendra le vendredi 15 septembre 2023, à partir de 09h30. L’emplacement de choix pour cet événement est la Division des Opérations Douanières Régionales des Plateaux, située à Atakpamé.

Pour participer à la vente, les intéressés devront s’acquitter d’une somme non remboursable de cinq mille (5.000) FCFA. Cette somme, destinée à l’enregistrement des adjudicataires, sera collectée contre une quittance sécurisée à la Division des Opérations Douanières Régionales des Plateaux. Les motos seront vendues au plus offrant et au dernier enchérisseur, avec un paiement immédiat sur place majoré de 12%.

L’OTR tient à souligner qu’après l’adjudication, aucune réclamation ne sera prise en compte. Il est donc crucial pour les acheteurs de s’assurer de leur choix avant de participer à la vente.