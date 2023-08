Togo: les villages environnants le barrage de Nangbéto sous la menace d’inondations

Au Togo, les villages environnant du barrage de Nangbeto sont désormais en proie à la menace imminente d’inondations, suite à l’ouverture récente des vannes, annoncent les responsables de la centrale hydroélectrique.

Les populations en aval du barrage de Nagbéto courent le risque d’inondations dans les prochains jours. C’est du moins, la nouvelle annoncée récemment par l’Agence nationale de la protection civile (ANPC) qui se mobilise pour faire face à toute éventualité. Selon les autorités locales, le barrage de Nangbéto située dans la région des Plateaux, au Togo, pourrait atteindre sa capacité maximale à partir du 15 août en raison des fortes pluies qui s’abattent sur le pays.

En effet, la montée des eaux du barrage de Nangbéto va augmenter le spectre des inondations dans la région, amplifiées par les lâchers d’eau nécessaires pour maintenir la sécurité et l’intégrité du barrage. Cette situation met en lumière l’importance de la préparation et de la coordination des efforts pour minimiser les conséquences potentielles sur les communautés avoisinantes.

Face à cette menace imminente, l’ANPC s’active pour mettre en œuvre des mesures d’intervention en cas de besoin. La mobilisation des ressources et des équipes de secours s’avère cruciale pour faire face aux retombées potentielles des inondations et pour assurer la sécurité des résidents. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les experts pour surveiller attentivement la situation et prendre des décisions éclairées pour protéger les populations vulnérables.