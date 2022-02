Togo: les autorités annoncent des cas positifs de la grippe aviaire au nord du pays

Le Togo a annoncé lundi, avoir détecté des cas positifs de la grippe aviaire (H5N1) dans la banlieue de Dapaong, une ville commerciale située dans le nord du Togo à 650 km de Lomé et à 35 km de la frontière avec le Burkina Faso. Des dispositions sont prises pour contrer le foyer de l’infection.

Le Togo vient de détecter un nouveau foyer de la grippe aviaire après les cas positifs détectés en juin 2021, dans le Zio. Le nouveau foyer a été détecté dans une ferme avicole semi-moderne à Toaga (banlieue de Dapaong). Le diagnostic a été établi, à la suite de faits de mortalité de volailles dans des localités de deux préfectures (Tandjoare et Tône) de la Région.

Les autorités rassurent que conformément au plan opérationnel de riposte, des mesures conservatoires ont été prises : abattage, incinération et enfouissement des cadavres de volailles, destruction d’œufs, de provendes et du matériel d’élevage, désinfection des poulaillers et des magasins de stockage, mise sous quarantaine de l’exploitation avicole concernée et prise en charge des personnes cibles.

Une interdiction des mouvements de volailles a également été signifiée, et les marchés à volailles et provenderies, fermés pour 30 jours dans la préfecture de Tône. Les populations sont quant à elles invitées à la vigilance. Le Togo a fait face à cinq crises successives de grippe aviaire entre 2007 et 2018. Ce qui a poussé le pays a adopté un nouveau plan opérationnel avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).