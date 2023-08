Togo: le rappeur Ghettovi s’offre une nouvelle voiture de plus de 29 millions (image)

En séjour aux Etats-Unis depuis quelques semaines, Ghettovi, continue de faire sensation. Le rappeur connu pour ses clashs percutants, vient de se faire remarquer en s’offrant une nouvelle acquisition luxueuse.

Considéré désormais comme le président incontesté du rap game togolais, Ghettovi ne manque jamais l’occasion d’en mettre plein la vue à ses fans. Le rappeur connu sous les pseudonymes de Bannou, Achaobécherie et Vaudou King vient encore de le prouver en s’offrant une splendide Mercedes Maybach d’une valeur dépassant les 28 millions de F CFA (environ 49.000 dollars).

En effet, Kossi Mawuena Koumegnanou de son vrai nom a partagé la nouvelle avec ses fans via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux depuis son séjour aux États-Unis. La Mercedes Maybach, symbole ultime de luxe et de raffinement, démontre une fois de plus le succès grandissant du rappeur et sa réussite dans l’industrie musicale.

Le véhicule de prestige, connu pour ses finitions élégantes et son confort exceptionnel, reflète le style de vie flamboyant de Ghettovi. La vidéo publiée sur ses réseaux sociaux a suscité une vague d’admiration de la part de ses fans, qui ont exprimé leur soutien et leur enthousiasme face à cette nouvelle acquisition. Nombreux sont ceux qui voient en Ghettovi un exemple de réussite dans le domaine de la musique et de la culture togolaises.

Cependant, cette nouvelle dépense extravagante a également suscité des réactions diverses dans la sphère publique. Certains ont exprimé leur étonnement face au montant élevé dépensé pour un véhicule, considérant que cette somme aurait pu être investie dans d’autres domaines plus socialement utiles.

Quoi qu’il en soit, l’acquisition de cette Mercedes Maybach ajoute une nouvelle touche de glamour à la vie trépidante de Ghettovi et renforce sa notoriété dans l’univers du rap togolais. Le rappeur continue de se démarquer par son style unique, ses punchlines cinglantes et son goût pour l’excellence, consolidant ainsi sa place de leader incontesté du rap game dans son pays natal.

