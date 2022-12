Togo: le Parlement approuve le budget 2023

L’Assemblée Nationale du Togo, a approuvé jeudi, le budget de l’Etat pour l’année 2023.

Un peu plus d’un mois après avoir été soumis par le gouvernement, le projet de budget de l’Etat pour l’année 2023 a reçu le quitus du Parlement. Les députés ont en effet adopté jeudi 22 décembre en plénière, la Loi de finances, exercice 2023.

La nouvelle politique budgétaire, proposée dans un contexte de crises multiples, s’équilibre en recettes et en dépenses à 1.957,9 milliards FCFA. Soit une hausse de 4,4% par rapport à la Loi de finances rectificative de 2022, qui s’était établie à 1.875 milliards FCFA.

Comme annoncé, et dans la continuité, la nouvelle loi de finances sera consacrée prioritairement aux secteurs sociaux (près de la moitié), avec des mesures destinées à soulager les populations, renforcer l’inclusion, améliorer le climat des affaires, ou encore assurer l’intégrité du territoire national.

Le vote s’est déroulé à l’hémicycle en présence du ministre de l’économie et des finances, et de son collègue en charge des droits de l’Homme et des relations avec les institutions de la République.