Togo: le gouvernement rappelle les conditions d’utilisation des drones

L’importation et l’utilisation des drones dans l’espace aérien national du Togo, sont subordonnées à l’obtention de deux autorisations, a rappelé jeudi, les autorités togolaises.

Au Togo, l’importation et l’utilisation des drones, tant par les organisations, associations ou encore les particuliers, sont soumises à des dispositions strictes. Le rappel a été effectué via un communiqué conjoint, par les ministres en charge de la sécurité et de la défense.

Selon Yark Damehame et Essozimna Gnakade, les services de sécurité aux frontières ou sur le territoire national sont en effet confrontés depuis quelque temps, à un “phénomène d’importation ou d’utilisation anarchique de drones, sans autorisation préalable”.

Une situation jugée “inadmissible”, au moment où “le gouvernement déploie d’énormes efforts dans la lutte contre l’insécurité”. Aussi, précisent-ils, l’importation et l’utilisation de ces engins volants dans l’espace aérien national sont subordonnées à l’obtention de deux autorisations ; une pour l’importation délivrée par le ministère de la sécurité, et l’autre pour l’utilisation, accordée par le ministère des armées. “Tous les détenteurs de ces appareils sont priés de se conformer à ces dispositions”, ont invité les ministres.

Pour rappel, dans le milieu civil, les drones sont utilisés dans de nombreux domaines : agriculture, communication, éducation…