Togo: la procédure de création d’association civile totalement digitalisée

Au Togo, il est désormais possible d’enregistrer son association en ligne. La nouvelle a été annoncée par le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires dans un communiqué rendu public.

Ce tout nouveau service révolutionnaire permet à quiconque de débuter la première phase du processus de déclaration d’une association civile en se rendant sur plateforme en ligne à travers l’URL « https://service-public.gouv.tg ».Une fois sur la page, il vous suffira de vous diriger vers la section « Entreprises/Associations/Professions libérales » pour suivre ensuite les étapes nécessaires.

Cette phase initiale englobe diverses étapes clés, notamment le remplissage électronique des formulaires requis et le règlement en ligne des frais administratifs relatifs à l’étude du dossier. Une fois cette étape électronique accomplie, la seconde phase s’enclenche : le dépôt physique du dossier de déclaration, préalablement approuvé en ligne, au sein des bureaux du ministère.

Le communiqué officiel émis par le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du Développement des Territoires précise que cette démarche en deux phases garantit l’efficacité et la légalité du processus. Le système en ligne facilite le début de la procédure, offrant une option pratique et rapide pour les citoyens souhaitant créer une association. La validation préalable en ligne du dossier vise à prévenir les erreurs et les omissions, ce qui contribue à accélérer le traitement ultérieur.