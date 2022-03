Togo: la police annonce l’arrestation de 3 braqueurs, un en fuite

Dans un communiqué ce vendredi, la police nationale du Togo a annoncé avoir interpellé 3 braqueurs et saisi des butins dans une opération lancée, à la suite d’une plainte déposée par un jeune homme agressé le 13 mars 2022.

Le 13 mars 2022, la police togolaise a procédé à l’interpellation de trois braqueurs opérant dans la zone d’Avedji au lieu dit Limousine. En effet, dans la nuit du 13 mars 2022 aux environs de 3 heures, quatre jeunes gens dont les âges sont compris entre 18 et 32 ans, armés de gourdins, ont tenu en respect un jeune homme et l’ont dépossédé de son smartphone et d’une somme de 85.000frs.

Celui-ci saisit immédiatement le numéro police secours 1014 du ministère de la sécurité et de la protection civile. C’est ainsi qu’une enquête a été lancée et a permis d’interpeller dans la foulée, l’un des membres du groupe aux environs de 4 heures. Interrogé, il reconnait les faits et cite les noms des autres membres de la bande. Ces derniers ont été interpellés plus tard à leur tour, sauf un qui est en fuite.

Les perquisitions à leurs domiciles ont permis de retrouver le téléphone arraché et plusieurs joints de cannabis, renseigne le communiqué de la police. Ce groupe de malfaiteurs a un mode opératoire bien ficelé. Ces individus se retrouvent à une heure tardive de la nuit dans les lieux de forte affluence, après avoir consommé du cannabis, ils identifient leurs victimes et une fois que celles-ci s’isolent, ils les tiennent en respects à l’aide d’armes blanches et les dépossèdent de tous leurs biens.

L’enquête policière se poursuit en vue d’interpeller le quatrième malfaiteur en fuite. Quant aux trois autres interpellés, ils seront conduits devant le Procureur de la République pour répondre de leurs actes criminels, indique le communiqué.