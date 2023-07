Togo: la FTF réagit au décès de Placca Latevi Handel, ancien capitaine des Eperviers

-Publicité-

La Fédération Togolaise de Football (FTF) a réagi à l’annonce du décès de Lawson Placca Latevi Handel, ancien international togolais, à travers un communiqué rendu public ce jeudi.

L’ex-international Handel Lawson Placca, ancien capitaine des Eperviers du Togo, s’est éteint dans la journée de ce mercredi 12 juillet. Quelques heures après l’annonce de la triste nouvelle, la FTF a tenu à saluer la mémoire de cette légende du football togolais,

Dans son communiqué parvenu à Benin Web TV, la FTF a rendu hommage à la détermination, au talent et à l’esprit combatif de Lawson Placca Latevi Handel, affirmant que ses qualités resteront à jamais gravées dans les mémoires. L’instance dirigeante du football au Togo a également exprimé sa tristesse face à cette perte, tout en célébrant l’héritage laissé par le défunt champion.

Cette réaction fait suite à celle de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lidi Bessi Kama. Dans un post sur Twitter, elle a également rendu hommage à l’ancienne figure majeure du football togolais, saluant l’apport de Lawson Placca Latevi Handel à l’histoire et à la renommée du sport national. La ministre a exprimé sa sympathie et ses condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté sportive togolaise touchée par cette perte.

La disparition de Lawson Placca Latevi Handel laisse un vide immense dans le monde du football togolais, mais son héritage demeurera vivant à travers les souvenirs et l’admiration de tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Son nom restera à jamais associé à l’histoire du football togolais, témoignant de son rôle indéniable en tant que capitaine et source d’inspiration pour de nombreuses générations à venir.

