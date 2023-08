Togo: la CEET annonce des perturbations dans la fourniture de l’électricité

- Publicité-

Les usagers du service électrique de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) devront faire face à des interruptions dans la fourniture d’électricité durant les journées du jeudi 24 et du vendredi 25 août 2023. Ces perturbations sont dues à des travaux majeurs de maintenance prévus sur cette période.

La CEET a informé les résidents de Lomé et des environs que des interruptions de fourniture d’électricité sont inévitables jusqu’au vendredi 25 août 2023 en raison de travaux de maintenance planifiés sur les infrastructures électriques. Les coupures sont programmées principalement en journée, de 9h00 à 14h00 au plus tard, et varieront selon les zones géographiques visées.

La compagnie recommande à ses clients de débrancher leurs appareils pendant ces périodes d’interruption et de les remettre en service uniquement après que l’électricité soit rétablie. Les interruptions ciblées sont les suivantes :

Jeudi 24 août 2023 : De 9h à 14h : Zone Djagblé, Klobatèmè, Gbama Kopé, Abolavé et environs.

Vendredi 25 août 2023 : De 9h à 14h : Zone Tounoukouti, Kpotavé et environs.

Ces travaux de maintenance, bien que pouvant causer des désagréments temporaires, sont essentiels pour assurer la stabilité et la qualité du réseau électrique, informe la compagnie.