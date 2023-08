Togo-insécurité sur le tronçon Fucec Atikoumé-Marché de Gbossime : la police passe à l’offensive

Face aux nombreux cas de braquage signalés ces derniers jours sur le tronçon Fucec Atikoumé-Marché de Gbossime, la police nationale a décidé de prendre le taureau par les cornes en prenant de nouvelles mesures.

Au Togo, un tronçon qui autrefois était emprunté sans souci par les habitants, est devenu le théâtre d’inquiétude et de méfiance. La route qui relie Fucec Atikoumé au Marché de Gbossime est désormais parsemée d’incertitude et de risque, à cause des divorcés sociaux. Les récits d’attaques et de vols ont circulé à travers les médias sociaux, amenant la population à sonner l’alarme et à réclamer l’intervention des forces de l’ordre.

Face à cette montée en flèche de l’insécurité, la Police Nationale a choisi d’endosser l’armure du défenseur et de prendre des mesures drastiques pour rétablir la paix et la confiance dans la communauté. Les coupeurs de route qui avaient autrefois fait de cette route un territoire de peur doivent maintenant faire face à une force résolue, déterminée à rendre chaque coin de rue sûr pour chaque citoyen, à toute heure du jour et de la nuit.

Dans un communiqué rendu public, la Police Nationale a affirmé son engagement à assurer la sécurité des citoyens. « Nous avons agi. Nous avons adopté des mesures audacieuses pour renforcer la sécurité dans ce secteur« , a annoncé la police. « Chaque acte d’insécurité est un défi que nous acceptons de relever. Aucun recoin de notre ville ne deviendra une zone interdite pour les âmes honnêtes. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prêts à répondre à l’appel de ceux qui ont besoin de notre aide.« , a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle initiative vise à rétablir un sentiment de sécurité pour chaque voyageur et chaque habitant.