Togo: fermeture de la société de transformation des produits plastiques NSTPP

Au Togo, la Nouvelle Société de Transformation des Produits Plastiques (NSTPP) située à Gbatopé sur la voie de Tsévié, a fermé ses portes sur ordre gouvernemental, suite à de nombreuses plaintes.

Après avoir été entachée par une succession de plaintes, notamment des accusations de traitements inhumains envers ses employés, comprenant des conditions de travail précaires, des accidents tragiques et des pratiques abusives, la NSTPP a été sommée de mettre un terme à ses opérations à compter de ce jeudi 10 10 août 2023, rapporte Togomedia24.

Ces derniers mois, deux travailleurs ont été victimes d’accidents tragiques à la NSTPP, perdant chacun quatre doigts dans des incidents macabres. Ces événements ont mis en évidence les risques inhérents aux conditions de travail au sein de l’usine, contribuant ainsi à la décision du gouvernement de procéder à sa fermeture.

Cette action décisive reflète l’engagement du gouvernement togolais à mettre fin aux pratiques nuisibles et à garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs. Elle s’inscrit dans une quête plus large pour instaurer des normes éthiques et des conditions de travail dignes au sein de l’industrie.