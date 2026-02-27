Togo : Félix Abalo Kadangha condamné en appel à 30 ans pour la mort du colonel Bitala Madjoulba

Lomé, le 27 février 2026 — La juridiction d’appel militaire de la capitale togolaise a rendu vendredi une décision qui change sensiblement le verdict rendu en première instance dans le dossier du colonel Bitala Madjoulba. Dans son arrêt, la cour a augmenté la peine prononcée contre l’ancien chef d’état‑major Félix Abalo Kadangha : la sanction, initialement fixée à vingt années de détention, a été relevée à trente ans.

Le dossier concerne le décès du colonel Bitala Madjoulba, dont le corps avait été découvert dans son bureau au matin du 4 mai 2020. Cet élément factuel demeure au cœur des poursuites qui ont conduit aux condamnations. Par ailleurs, les autres prévenus déjà condamnés dans cette affaire ont vu leurs peines alourdies, avec des majorations comprises, selon les situations, entre cinq et dix ans de prison.

La cour d’appel a ainsi modifié le dispositif rendu en première instance, réévaluant la gravité des peines infligées aux personnes mises en cause. Le texte du jugement précise les nouvelles durées d’emprisonnement sans pour autant interrompre la procédure, qui reste soumise aux voies de recours prévues par la législation.

