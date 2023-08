Togo: Faure Gnassingbé décerne une mention spéciale à la plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA)

L’édition 2023 de la convention annuelle MANCOM s’est déroulée ce week-end à Lomé. L’évènement a connu la participation du chef de l’Etat togolais Faure Gnassigbé qui a tenu à saluer les efforts du groupe ARISE IIP et de la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA) pour ses actions en faveur de l’industrialisation du Togo.

Le groupe ARISE IIP, un consortium de dix entités industrielles opérant à travers le continent, a organisé sa convention annuelle MANCOM, avec un éclat particulier accordé à la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), une composante cruciale du groupe. À la croisée des chemins de l’innovation industrielle et du développement durable, le MANCOM de Lomé a tracé une voie de réflexion et d’action pour les responsables d’ARISE IIP et de ses entités partenaires.

Dans un monde où l’industrialisation doit s’accompagner de responsabilité, le consortium s’est engagé à façonner un paysage industriel prospère tout en mettant en avant le bien-être des pays africains.

- Publicité-

La clôture du MANCOM édition 2023 a connu la présence du président togolais, Faure Gnassingbé. Dans un discours, le président a salué les accomplissements du groupe ARISE IIP et de la PIA, tout en exprimant son optimisme pour un avenir où l’industrialisation prospère fusionne harmonieusement avec le développement durable.

« L’histoire de notre collaboration avec ARISE IIP est une source d’inspiration pour l’essor de l’industrialisation au Togo », a déclaré le président Gnassingbé. « Nous partageons une vision commune de prospérité et de durabilité, et notre partenariat continue à tracer la voie pour un avenir meilleur pour notre nation.« , a-t-il ajouté.

La PIA, en tant qu’exemple vivant de cette vision partagée, a été mise en avant lors de la convention. Son rôle essentiel dans la reconfiguration de l’écosystème industriel togolais a été reconnu, avec un accent mis sur son engagement envers les normes élevées de production et de responsabilité environnementale.

- Publicité-

Dans un contexte où l’industrialisation est synonyme d’opportunités et de défis, le MANCOM d’ARISE IIP a éclairé le chemin vers une nouvelle ère d’innovation, de croissance et de durabilité en Afrique.