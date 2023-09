Togo: exposition de plus de 166 œuvres d’art au Palais de Lomé

- Publicité-

À partir de ce vendredi, s’ouvre au Palais de Lomé une exposition artistique d’envergure internationale intitulée « Dig Where You Stand – D’un Océan à l’Autre ». Cet événement culturel promet de transcender les frontières et de mettre en lumière la créativité d’artistes venant de divers horizons africains.

Le palais de Lomé, en collaboration avec la Fondation des artistes africains (AAF) basée à Lagos, organise à partir de ce vendredi une exposition de plusieurs œuvres d’art. Intitulée « Dig Where You Stand – D’un Océan à l’Autre », l’exposition ouvrira ses portes au public à partir du vendredi 22 septembre 2023 et se poursuivra jusqu’à fin février 2024. Elle promet d’être un événement incontournable pour les amateurs d’art et les curieux qui souhaitent explorer les multiples facettes de la créativité africaine moderne.

Selon Mme Sonia Lawson, directrice du Palais de Lomé, cette exposition ambitieuse vise à susciter la réflexion sur l’utilisation des matériaux, les voyages, l’émigration, la récupération et les décolonisations. Elle rassemblera plus de 166 œuvres d’art provenant de différents médiums, notamment la peinture, la photographie, la vidéo, la sculpture et bien d’autres. Les artistes participants, originaires de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria, d’Afrique du Sud et bien sûr du Togo, ont utilisé une variété de matériaux, dont certains recyclés, pour créer des œuvres uniques.

Cette initiative reflète l’engagement continu du Togo envers la promotion de l’art africain et de sa diversité. Elle offre également une plateforme unique aux artistes africains pour partager leurs réflexions sur des questions importantes, tout en célébrant la créativité et le talent de la scène artistique africaine contemporaine.